بينهم عروس.. مصرع 3 في حادث تصام على طريق «القصاصين - الإسماعيلية»

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث صباح اليوم الجمعة، جراء تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل أمام عزبة البغادة، بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة مما تسبب في وفاة شاب وفتاتين.

نقل الجثامين إلى مستشفى التل الكبير المركزي

وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائي ومأمور مركز شرطة القصاصين، وتبين وفاة المصابين في مكان الحادث، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إلى مكان الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين لمعرفة سبب الوفاة.

مصادر: «أسماء» عروس فرحها اليوم

وقالت مصادر مقربة من أسرة المتوفين فور وصولهم إلى المستشفى إن المتوفين هم محمد فتحي 22 سنة، مقيم بمنطقة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وأسماء ناجي 23 سنة مقيمة بمركز الصالحية بمحافظة الشرقية، وهاجر توفيق 23 سنة مقيمة بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وأضافت المصادر أن الفتاة أسماء ناجي كانت في طريقها إلى الحصول على فستان الفرح الخاص بها إلا أنها تعرضت لحادث على الطريق قبل وصولها وتوفيت في الحال.

مصادر: اصطدمت بسيارة محملة بالفاكهة بسبب السرعة

وقالت المصادر الأمنية إن الحادث وقع قرب مركز ومدينة القصاصين بسبب السير بسرعة كبيرة على الطريق، مشيرا إلى أنهم اصطدموا بسيارة ربع نقل من الخلف.

وأضاف أن الدراجة النارية تعرضت للسقوط بعد اصطدامهم بالسيارة مما تسبب في إصابتهم بإصابات بالغة أدت إلى الوفاة في الحال.