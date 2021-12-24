وليد توفيق وعابد فهد يفاجئان جورج وسوف في عيد ميلاده على المسرح

نشر الفنان الكبير جورج وسوف مقطع فيديو من احتفال الفنانين وليد توفيق وعابد فهد بعيد ميلاده الـ 60، على المسرح أثناء الحفل الذي أحياه في مدينة دبي بالإمارات، مساء أمس، وغنى وليد توفيق مقطع من أغنية «أنزل يا جميل على الساحة» وشاركه الجمهور الغناء، بينما حاول عابد فهد تقبيل يد «سلطان الطرب».

جورج وسوف عن الاحتفال بعيد مولده على المسرح: «كنت بغنيلهم صاروا عم بيغنولي»

وقال جورج وسوف عبر حسابه على «تويتر»، «لما يكون عيد ميلادك يوم عندك حفلة هيك بصير على المسرح»، متابعا: «شكرا وليد وعابد وكل الحاضرين على المفاجأة، كنت عم غنيلهم صاروا عم بيغنولي».

لما يكون عيد ميلادك يوم عندك حفلة هيك بصير على المسرح

شكرا وليد وعابد وكل الحاضرين على المفاجأة، كنت عم غنيلن صاروا عم بغنولي #دبي #وليد_توفيق #عابد_فهد #جورج_وسوف pic.twitter.com/6jc9tFaqh1 — Georges Wassouf (@wassouf) December 24, 2021

الجمهور يحتفل بعيد ميلاد جورج وسوف: «سلطان الطرب»

واحتفل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد النجم السوري جورج وسوف، حيث علق أحد المتابعين على فيديو الاحتفال نال اعجاب المتابعين، قائلا: «يا حبيبي يا أبو وديع الله يطول بعمرك ويخليك لنا يا سلطان الطرب»، وأضاف آخر: «كل عام وأنت سلطان الطرب وباتم الصحة والعافية.. يا أجمل طفل غنى وابدع أفضل من الكبار»، وعلق متابع آخر: «كل عام وأنت بخير يا أعظم سلطان بالكون»،

ويستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفل في ليلة رأس السنة في أحد الفنادق بالعاصمة اللبنانية بيروت، وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «لو شو ما صار بيروت بالقلب ورح تبقى مركز الفرح والسهر.. رح كون معكم بسهرة رأس السنة بلبنان باوتيل الرويال، نسهر مع احترام معايير السلامة».