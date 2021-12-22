مدبولي: 45 مليار جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف في الصعيد منذ 2014

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه جرى توصيل الغاز الطبيعي لـ1.1 مليون وحدة سكنية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروعات بمليارات الجنيهات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي.

وأضاف مدبولي خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات بالصعيد، أن تكلفة مشروعات توفير مياه الشرب وتغطية الصرف الصحي في صعيد مصر بلغت 45 مليار جنيه منذ عام 2014.

وتابع، أن صعيد مصر كان له نصيب كبير من أعمال مشروعات التحديث والرقمنة من خلال المشروعات الخاصة بتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وتطوير مكاتب البريد والشهر العقاري باستثمارات قدرها 1.9 مليار جنيه، وكان هناك مشروع الكابالات الفايبر التي دخلت لأول مرة قرى صعيد مصر من خلال المشروع الرئاسي حياة كريمة.