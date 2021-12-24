اليوم قطع المياه عن 3 أحياء في محافظة الجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة، عن انقطاع المياه في المناطق التي تتبع 3 أحياء داخل المحافظة، وذلك من مساء اليوم الجمعة، بسبب أعمال الصيانة في محطة مياه إمبابة.

مناطق قطع المياه اليوم في محافظة الجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة في بيان رسمي لها عن المناطق التي سوف تنقطع فيها مساء اليوم، وهي المناطق التابعة للأحياء التالية:

1 - حي الوراق.

2 - حي شمال الجيزة.

3 - حي العجوزة.

موعد قطع المياه اليوم في محافظة الجيزة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه سوف يتم قطع المياه في الأحياء الثلاثة، الوراق والعجوزة وشمال الجيزة، بداية من الساعة 12 ليلا اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 8 ساعات، على أن تعود المياه مرة أخرى في تمام الساعة 8 من صباح غد السبت الموافق 25 من الشهر الجاري.

سبب انقطاع المياه عن الأحياء الثلاثة بالجيزة

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن سبب انقطاع المياه عن الثلاثة أحياء بالجيزة، يعود إلى أعمال الصيانة داخل محطة مياه إمبابة، وهو الأمر الذي ينبغي معه المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.

مياه الشرب بالجيزة توجه نصائح للمواطنين بسبب انقطاع المياه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين بالإضافة لأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه أثناء الفترة التي سيتم خلالها انقطاع المياه.

شركة مياه الشرب توفر سيارات صالحة للشرب

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنها ستقوم بتوفير العديد من سيارات المياه التي تصلح للشرب، على أن تكون هذه السيارات متواجدة في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وأنه فى حالة طلبها يمكن للمواطنين الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.