حيثيات المشدد 10 سنوات للمتهمين بتزوير محررات رسمية بجنايات القاهرة

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي، وعضوية المستشارين محمد أحمد وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر سيد نجاح، حيثيات حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية.

تزوير محررات رسمية

كشفت الحيثيات أنّ المتهمين زوروا مسودات أحكام و«رولات»، ومحاضر جلسات خاصة بدعاوى مطعون عليها بطريق النقض وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا جميعًا على تزويرها وأمدوا المتهم الرابع بالبيانات المراد إثباتها فزورها على غرار المحررات الصحيحة .

المحكمة الجنائية

وأفادت الحيثيات أن المتهمين الأول والثاني اتفقا مع المتهمين الثالث والرابع وموظف حسن النية بعهدته شعار الجمهورية لارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية لخطابات إدارة طعون جنح النقض، واستعمل المتهمون المحررات المزورة فيما زُورت من أجله مع علمهم بتزويرها وإرسالها إلى النيابة للاعتداد بها.

وقالت المحكمة في حيثياتها أنه استقر في يقينها بأنه في غضون عام 2017 ميلادية ارتكب المتهمون جرائم التزوير في عدد من القضايا بعد أن صدرت ضدهم أحكاما نهائية من محكمة جنح المعادي بتهمة البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الازالة وبلغت قيمة الغرامات المحكوم بها ضد المتهم الثاني 21 مليون و223 ألف و500 جنيه وبالنسبة للمتهم الأول غرامة قدرها 13 مليون و461 ألف جنيه، وتم إعلان المتهمين بالصيغة التنفيذية عن تلك الأحكام واجبة النفاذ فقام المتهمون بالطعن بالنقض على كافة الأحكام الصادرة ضدهم بإدارة طعون جنح النقض أمام المتهمين الثالث والرابع لكونهما من أرباب الوظائف العمومية واشتركا معهما في التزوير .