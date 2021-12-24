ألمانيا تتوقع زيادة كبيرة في إصابات أوميكرون خلال الفترة المقبلة

قال وزير الصحة الألماني «كارل لاوترباخ»، اليوم الجمعة، إنّ نسبة الإصابات بفيروس كورونا بسبب المتحور الجديد أوميكرون، ستشهد زيادة حادة خلال الأيام المقبلة، مناشدا المواطنين اتخاذ تدابير لتجنب الإصابة خلال احتفالات عيد الميلاد.

وتترقب السلطات الألمانية حدوث موجة أخرى من الإصابة بكوفيد-19 بسبب أوميكرون، بالرغم من أن المتحور دلتا ما زال سائدا في البلاد حتى الآن، وسط تراجع أعداد الحالات، بعد ارتفاع مفاجئ الشهر الماضيين وفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، وكتب لاوترباخ عبر تويتر: «نسبة حالات الإصابة بأوميكرون سترتفع بقوة خلال الأيام المقبلة».

الصحة الألمانية: نسبة الإصابة بأوميكرون سترتفع بقوة

وأقر وزير الصحة الألماني بأن تقارير المكاتب الصحية المحلية بشأن الإحصاءات الخاصة بأعداد المصابين سوف تشهد تأخرا خلال العطلات، وتابع: «ما زلنا نراقب التطورات.. من فضلكم، تجنبوا العدوى أثناء الاحتفالات.. حتى من تلقوا اللقاح يجب أن يخضعوا أنفسهم للفحوص».

وقال المستشار الألماني «أولاف شولتس»، عبر تويتر، إنه يدرك أنه من الصعب تقليل الاتصالات خلال عيد الميلاد: «إذا وقفنا معا وتلقينا اللقاح، فسنجتاز الأزمة».

شولتس:«إذا وقفنا معا وتلقينا اللقاح فسنجتاز الأزمة»

وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن ألمانيا سجلت 3198 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الأربعاء الماضي، بزيادة تقدر بخمسة وعشرين في المائة مقارنة باليوم الذي يسبقه، وأوضح المركز، أمس الخميس، أن ثمانية وأربعين شخصا من أولئك المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات وتوفي منهم شخص واحد.

وتفرض السلطات الألمانية قيودا جديدة، بينما تقوم معظم المناطق بإغلاق النوادي الليلية واتخاذ تدابير أخرى، ومن المقرر أن تصبح القيود سارية المفعول بعد عيد الميلاد مباشرة، في معظم الحالات، غير أن عددا قليلا منها سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

وفي رسالته التلفزيونية بمناسبة عيد الميلاد، قال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، إن الأمر متروك للأفراد وكذلك السلطات للتصرف بمسؤولية خلال الأزمة.