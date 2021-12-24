زوج منة عرفة يعترف: بحاول أصلي.. والفنانة تتساءل: هو أنا كافرة؟

ينتظر الجمهور مساء اليوم، عرض الحلقة الخاصة بالفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي مع الإعلامي نزار الفارس، والذي كشفا فيه عن كثير من الأسرار، وردا على كثير من المشكلات التي تعرضا لها مؤخرا.

منة عرفها وزوجها يتحدثان عن الالتزام الديني

وخلال الحلقة تحدث الفنان محمود المهدي عن مدى التزامه دينيا في حياته فقال إنه شخص غير ملتزم ولكنه يحاول الحفاظ على صلاته قائلا «أنا كان ممكن أقول إن بصلي بس مبكدبش أنا بحاول إن أصلي».

وفي هذه اللحظة وجَّه الإعلامي نزار الفارس جملة مازحا لزوجته الفنان منة عرفة قائلا «طبعا مش هسأل منة»، لترد هي عليه قائلة «ليه إن شاء الله شكلي كافرة ولا إيه؟».

تصريحات منة عرفة وزوجها مع نزار الفارس

يذكر أن الفنانة منة عرفة وزوجها سيتحدثان خلال الحلقة عن كثير من الأزمات التي واجهاها ومن ضمنها أزمتهما الشهيرة مع الفنان محمد نجاتي والتي كشف تفاصيلها الأخير، حيث قال إن الموضوع بدأ من خلال شخص نقل كلاما بالخطأ وأن منة جمعها مشهدا مع نجاتي حملها فيه.

وتابع المهدي أن هذا سبب أزمة كبيرة بينهما أدت إلى انفصالهما ولكنه تأكد بأن هذا الشخص نقل كلاما خاطئا فعادا مرة أخرى، كما كذَّب المهدي تصريحات محمد نجاتي بأن الأزمة بسبب مشهد لمس يدها فيه، مؤكدا على أنه كان يتعمد تصدر الترند معهم وأن كل التصريحات التي أدلى بها كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

يذكر أنه كان قد أعلن الفنان محمود المهدي انفصاله مؤخرا عن منة عرفة وذلك بسبب مشهد جمعها بالفنان محمد نجاتي في عمل فني.