حظك اليوم برج الأسد السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد طموحٌ ومتسامح، كما أنه صديق مخلص، ويحب أن ينفق على نفسه ويدللها، كما أنه قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم مشتتا، ومن المهم أن تراجع خطواتك.. عموما لن تذهب جهودك هباءً إذا قمت بواجبك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

المريخ في منزل الحب يجعلك ساحرا ويساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.