حظك اليوم برج الدلو الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من مميزات برج الدلو أنه شخصية محبوبة لجميع من حوله، كما أنه يتسم بالكرم ومساعدة الجيمع، وله القدرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرون مستحيلا، وما يعيب هذا البرج هو امتلاك شخصية مترددة .

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات مهنية وتجارية.. تحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك، وتراجع اليوم خطواتك بدقة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

المريخ بمنزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عن نفسك بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.