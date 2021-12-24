حظك اليوم برج الأسد الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بأنه لديه شخصية قوية بشكل كبير، كما أنه يحرص على أن يكون الشخصية المسيطرة على المحيطين به ليكون في المقدمة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل المال وتبدو اليوم ملهما وواقعيا وموهوبا في إدارة أعمالك وأموالك، فقط تأن في خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

المريخ في منزل الحب يدفعك للتعامل بود، ويمنحك طاقة ويتعلم منك الآخرون معنى المشاركة وقيمة الحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.