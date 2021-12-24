حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الجدي بالسعي لتحقيق الأهداف بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو تردد، كونه لديه شخصية طموحة، يحرص على إتمام جميع المهام المسندة إليه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل الحظ يمنحك أفكارا جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس وعطارد في برجك يعدانك بلقاءات اجتماعية وعاطفية رائعة ودعم من المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.