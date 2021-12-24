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حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:05 ص | الجمعة 24 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يحب مواليد القوس العمل المنظّم وهم مخلصون له ويقع ضمن أولوياتهم، وإذا ما طرأت فكرة معينة في بالهم فإنّهم على استعداد لفعلِ أيّ شيء في سبيل تحقيقها، وذلك ما يجعلهم ناجحين إذا ما تقلدوا مناصب تناسبهم

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

اليوم لا تبالغ في انتقاد من حولك وحاول أن ترى الإيجابيات، وعليك أن تُظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر في وضع معاكس.. فرمل اليوم مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

 

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