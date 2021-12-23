‎نائبة بـ«الشيوخ»: حزمة حقوق المسنين في القانون الجديد تضمن لهم حياة كريمة

‎أشادت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، بقانون حقوق المسنين الجديد، عقب موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا عليه، مؤكدة أن هذا القانون يعد إنجاز عظيم جدا يعبر عن تقدير الدولة المصرية لكبار السن، واعترافا بدورهم وجدهم المثمر الذي بذلوه خلال سنوات عمرهم في خدمة المجتمع.

قانون حقوق المسنين

‎وأضافت الدكتورة رشا قلج، في بيان لها، أن قانون حقوق المسنين جزء من المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالعزيز السيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي تهتم بالمواطن المصري كل احتياجاته في المقام الأول، وتسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن في جميع أعماره المختلفة سواء طفل أو شاب أو كبير السن، وبغض النظر عن النوع سواء ذكر أم أنثى، والحرص على رعاية المواطنين من كل النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

اهتمام الدولة بحقوق المسنين

وأشارت إلى أن مصر بها 7.1 مليون مسن، وأن قانون حقوق المسنين، يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقًا مع نص المادة 83 من الدستور، وخاصة أن قانون حقوق المسنين يمنح كل الحقوق لهم، ويستهدف تحسين جودة حياة المسنين، وهو من القوانين الشاملة، وتقديم حزمة واسعة من حقوق المسنين على مختلف الأصعدة بالدولة المصرية.

ووافق مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ أيام على قانون حقوق المسنين بعد الموافقة فى مجموعة، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب.