«حياة كريمة» تستعرض مستجدات مشروعاتها بالغربية: مدارس ومحطات مياه وصرف

كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن متابعتها لأعمال المبادرة الرئاسية داخل محافظة الغربية، ونسب تنفيذ مختلف المشروعات بها على مستوى مختلف القرى.

وتستعرض «الوطن» آخر مستجدات مشروعات وأعمال «حياة كريمة» داخل محافظة الغربية.

تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» داخل محافظة الغربية

واستعرضت مبادرة «حياة كريمة» آخر مشروعاتها في الغربية وكانت كالتالي:

1 - أعمال كل من المجمع الخدمي، والمجمع الزراعي داخل قرية سنباط.

2 - ترميم مبنيين في مدرسة سنباط الإعدادية بنين، مع أعمال مبني في مدرسة سنباط الإعدادية بنين، بالإضافة إلى ترميم مبنيين في مدرسة سنباط التجارية داخل قرية سنباط.

3 - الانتهاء من كل أعمال الترميمات لمدرسة الشهيد عبدالواحد غالب الابتدائية في قرية كفر الجنيدي التابعة للوحدة المحلية داخل قرية سندبسط.

4 - إنشاء كل من وحدة إسعاف، والمجمع الخدمي، والمجمع الزراعي البيطري، ومدرسة شبراملس الرسمية للغات في قرية شبراملس.

5 - إنشاء المبنى الإداري لمركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين، والمجمع الخدمي والمجمع الزراعي البيطري، ومدرسة الشهيد ابراهيم جمال الدين في شرشابة.

6 - بناء مجمع خدمي، وبناء مركز شباب، وترميم بمدرسة الوحدة الابتدائية، والمدرسة الثانوية المشتركة في قرية تفهنا العزب.

7 - بناء مجمع خدمات، ومجمع زراعي بيطري، مستشفى قروي، وتجديد مدرسة الشهيد مقدم طيار أحمد نبيل الثانوية في قرية نهطاي.

8 - تأهيل محطة مياه الشرب والصرف الصحي، وتسوية الطريق الرئيسي، مد وتدعيم كابلات ضوئية لخطوط التليفون الأرضي والإنترنت، وأعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في قرية نهطاي.

9 - العمل في محطة الرفع للصرف الصحي، تطوير مدرسة كفر إسماعيل الابتدائية المشتركة بقرية كفر إسماعيل.

10 - إنشاء محطة الرفع للصرف الصحي، وتطوير كل من الوحدة الصحية، والمجمع الحكومي الخدمي، والمجمع الزراعي الحكومي داخل قرية كفر سنبو.