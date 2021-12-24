أسعار وتجهيزات سيارة «فورد فيوجن» بعد ارتفاعها 5 ألاف جنيه

مع اقتراب نهاية العام الجاري 2021، ارتفعت أسعار فئات سيارة «فورد فيوجن» الملاكي، بنحو 5 ألاف جنيه، لمختلف الفئات المطروحة من هذا النوع في السوق المصري، بحسب ما أعلنه الوكيل المحلي لـ«فورد» في مصر.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة موديل العام 2021، خلال شهر ديسمبر الجاري، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار فورد فيوجن 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 585,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 635,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 690,000 جنيه.

قائمة التجهيزات في السيارة فورد فيوجن 2021

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر 2000 سي سي تربو، يخرج قوة 240 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 340 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 7.3 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 8.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4870 ملم الطول، 1852 ملم العرض، 1480 ملم الارتفاع، 2850 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض 157 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 430 لتر.

وسائل الأمان والتجهيزات

- تزود السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات HLA، وفرامل يد كهربائية، نظام تحذير عن الانحراف عن الحارة المرورية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية فتح السيارة دون مفتاح، ومصابيح ضباب بإضاءة LED، جنوط رياضية 17 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، وإمكانية التحكم في ناقل الحركة من بدالات بعجلة القيادة».