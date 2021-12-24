فنادق الغردقة تحتفل بالكريسماس.. بابا نويل على ظهر جمل ويوزع الهدايا

حرصت فنادق الغردقة بالاحتفال بعيد الكريسماس، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وتزينت الفنادق بمجسمات بابا نويل بزيه الأحمر الشهير ممتطيا جمل ليقوم بتوزيع الهدايا على السائحين والأطفال الصغار على الشواطئ وسط فرحة وتبادل التهاني.

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على السائحين

قال حسني شوقي مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن احتفالات الكريسماس بدأت منذ الصباح بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على شواطئ الغردقة.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «ارتدى الجميع زي بابا نويل الشهير وجاء أحد السائحين متقمصا شخصية بابا نويل بزيه الشهير ممتطيا جمل ليقوم بتوزيع الهدايا على السائحين والأطفال الصغار على الشواطئ».

عشاء رومانسي للسائحين في ليلة الكريسماس

من جانبه، أضاف مصطفى نصار مدير فندق سياحي بالغردقة، أن فقرات الاحتفال تشمل عشاء رومانسيا وإعداد أطعمة وجبات خاصة الكريسماس ليلا في بوفيه أعد خصيصاً لهذه المناسبة بديكور خاص باللون الأحمر، حيث اكتست الفنادق باللون الأحمر وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة في مواجهة فيروس كورونا، بحضور السائحين الأجانب.

القمص يؤانس يترأس قداس الكريسماس

وفي سياق آخر، يترأس القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر في الثامنة من مساء اليوم قداس الكريسماس، وذلك بكنيسة القديس يوسف بالغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وحسب تعليمات الكنيسة الكاثوليكية لن يتم السماح بدخول المواطنين إلا الحاصلين على تطعيم لقاح كورونا.