عبدالمنعم إبراهيم نجم كوميدي باللغة العربية: «نملك دارا ودوارا ودوارة ودردارة»

ضحكته ونبرة صوته المميزة جعلته خالدًا في قلوب الملايين حتى بعد رحيله، مجرد أن يتحدث تتعالى أمامه الضحكات، يخطف الكاميرات بتعبيرات وجهه، ويٌطلق «إفيهات» تعلق في الآذان لسنوات طويلة، جميعها بعض من العوامل التي جعلت من عبدالمنعم إبراهيم، أحد أهم أبناء جيله من الوسط الفني، وأيقونة بين نجوم الكوميديا.

وفي ذكرى ميلاد الفنان عبدالمنعم إبراهيم، الذي وُلد في نفس اليوم 24 ديسمبر من عام 1924، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليلتحق بفرقة المسرح الحديث، ترصد «الوطن» جانب من تعلق نجم الكوميديا الراحل باللغة العربية الفصحى، وتوظيفها في عدد من أعماله في «الإفيهات».

خناقة «أستاذ حكم» بالعربية الفصحى

بعبائة وقفطان وعمه وقف عبدالمنعم إبراهيم، مرتديًا زي أزهري «أستاذ حكم» يتشاجر مع جزار باللغة العربية الفصحى في مشهد كوميدي بالفيلم الشهير «السفيرة عزيزة»، ذلك المشهد الذي يفجر الضحك بين المشاهدين أمام الشاشات، بينما يصيح فيه «المعلم»: «اتكلم بالعربي بقولك»، ليرد عليه «حكم»: «وهل أكلم باللوندي؟!»، وقبل أن يقتله الجزار بالسكين، تتدخل الشرطة على صراخاته: «النجدة.. الغوث» وتخلصه من يده.

وفي فيلم «المراية» قدم عبد المنعم إبراهيم، دورًا مشابهًا لشخصية «أستاذ حكم»، ودار بينه وبين الفنانة نجلاء فتحي، مشهد بالعربية الفصحى، إذ سألته عن أملاكه في الأرياف، ليرد عليها بطريقة توضح تمكنه من اللغة ومفرداتها: «نملك دارا ودوارا ودوارة ودردارة»، موضحًا أن المعنى الأول بيت الإقامة، والثاني مبيت البهائم، والثالث يعني الساقية التي تروي الأرض، بينما المعنى الرابع أي الطاحونة، وخلال حديثهما تفاجأ بعدم دخولها المطبخ واعتمادها على «الشغالة»، الأمر الذي أدهشه نظرًا لطبيعة نشأته في القرى، معبرًا: «سيدة بيت ولا تدخل المطبخ!.. عجبًا ثم عجبًا ثم العجب العجاب».

استخدام العربية الفصحى في الكوميديا

«يا لك من شنقيط»، أحد أشهر «الإفيهات» التي قالها عبد المنعم إبراهيم، في فيلم «إسماعيل يس في البحرية»، عندما كان يقوم بدور مدرس لغة عربية أثناء شجاره مع الشاويش عطية، الشخصية الشهيرة التي قدمها الفنان رياض القصبجي.

وخلال مشوار عبدالمنعم إبراهيم الفني، قدم أعمالًا وأدوارًا هامة، من بينها الشخصية الشهيرة «فتافيت السكر» من فيلم «سكر هانم»، و«عصفور» في فيلم «سر طاقية الإخفاء»، وشخصية «الأستاذ حكم» في «السفيرة عزيزة»، ليترك رصيدًا كبيرًا من الأعمال الفنية الهامة التي بلغ عددها نحو 315 عملًا فنيًا.