«التضامن»: كثير من الأشخاص بلا مأوى يعودون للشارع بعد إيوائهم

سلط برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، تقديم الإعلامي أحمد يونس، في حلقة اليوم الجمعة، الضوء حول فريق الإنقاذ السريع، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال محمد يوسف، مسؤول الفريق، إنّ فريق التدخل السريع من الفرق التي تتعامل مع كبار وأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية، بهدف إعادتهم لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة أو الجمعيات الأهلية التابعة لهم.

وأضاف «يوسف»، خلال لقاء بالبرنامج، أن الفرق التابعة للوزارة تتكون من أخصائيين نفسيين واجتماعيين، متدربين للتعامل مع مثل هذه الحالات، لمحاولة إقناعهم للدخول برضاهم لدور الرعاية، ليتلقوا رعاية جيدة، تليق بهم.

فرق التدخل السريع تتواجد في جميع المحافظات

وأوضح أن فرق التدخل السريع مكونة من العديد من العاملين من الوزارة والمديريات التابعة لها، وبالتالي الفرق تتواجد في جميع المحافظات على مدار الساعة، وإذا احتاجت الفرق بعض المجهودات الأخرى من العاملين للوزارة الجميع يلبي النداء ويعمل كفريق عمل.

في سياق متصل، قال محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع، إنّ كثيرًا من الأحيان ترفض حالات إخضاعهم لدور الرعاية، ولكن فرق التدخل السريع يستخدمون آلية الإقناع عدة مرات، كما يتم تقديم وجبة ساخنة وبطانية للمحتاجين.

بعض الحالات تعود للشارع من جديد بعد تقديم الرعاية لها

وأضاف «فكري»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أن بعض الحالات بعدما جرى الكشف عليها وعمل كافة أوجه الرعاية معها، تقرر العودة من جديد لمكانها فيضطر فريق الإنقاذ السريع في إعادتهم من جديد، «احنا مش بنيأس معاه وبنتابع معاه تاني».

ولفت إلى أن بعض الحالات ترغب في العودة للشارع من جديد، لأنها من خلال الشارع تتحصل على الأموال من المارة، وهذه إحدى المشكلات التي يواجهها فريق الإنقاذ، كما يعمل الفريق على التأهيل النفسي للحالات التي تعود من جديد.