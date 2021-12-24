نمو صادرات الحديد المصري بنسبة 189%.. إسبانيا وأمريكا أبرز المستوردين

انتعشت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الأشهر الماضية، بدافع زيادة الطلب الخارجي عبر الأسواق العالمية، على خلفية فتح الاقتصاد العالمي بداية من شهر يناير الماضي، وتعافي بعض الأسواق من تأثيرات فيروس «كورونا».

صادرات الحديد تنمو 189% خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2021

وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، أنَّ صادرات الحديد والصلب حققت طفرة كبرى، وشهدت نموًا بنسبة 189% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي قيمة صادرات القطاع نحو 1,4 مليار دولار، في 10 أشهر، مقابل 516 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، واحتلت أسواق إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة للحديد والصلب، حيث نمت صادرات مصر إليها بشكل لافت وبنسب قياسية.

«إسبانيا» الأولى و«إيطاليا» الثانية في استيراد حديد مصر

وكشفت البيانات أنَّ إسبانيا استوردت حديد وصلب مصري بقيمة 369.5 مليون دولار، مقارنة بـ42.5 مليون دولار في الأشهر العشر الأولى من العام الماضي، وبقفزة في النمو بلغت 768%، كذلك جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بإجمالي واردات 365.2 مليون دولار، مقابل 51.8 مليون دولار فقط، وبنمو 605%، وفي أمريكا كان معدل الزيادة في التصدير أكبر بكثير، حيث استوردت أمريكا بقيمة 158.4 مليون دولار، مقارنة بـ11.9 مليون دولار، وبنمو 1230%.

«السعودية» في المرتبة الرابعة لقائمة مستوردي الحديد من مصر

ورغم تراجع الصادرات إليها بنسبة 35%، احتلت السوق السعودية المرتبة الرابعة في قائمة مستوردي الحديد المصري، بقيمة 109.3 مليون دولار، مقارنة مع 168.7 مليون دولار، تلتها كندا التي استوردت بـ80 مليون دولار، مقابل 10 ملايين، وبنمو 656%، ثم البرازيل بقيمة 51.8 مليون دولار، مقابل 849 ألف دولار فقط، وبنمو 6012%.

السوق البرتغالي يستحوذ على المرتبة الـ7 بين مستوردي للحديد المصري

كما جاءت سوق البرتغال في المرتبة السابعة، كأكبر سوق مستوردة للحديد والصلب المصري، بقيمة 49.8 مليون دولار، مقابل 3.5 مليون دولار، وبنمو 1307%، ثم بلجيكا بقيمة 31.4 مليون دولار، مقابل 1.2 مليون دولار، وبنمو 2400%.

في حين نمت صادرات القطاع إلي سوق ليبيا بنحو 407%، على خلفية خطط إعادة الإعمار ومشروعات التشييد، حيث استوردت ليبيا حديد وصلب بقيمة 11.9 مليون دولار، مقارنة بـ2.3 مليون دولار فقط في الأشهر العشر الأولى من العام الماضي.