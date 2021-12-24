ختام دورة «رواد الرهوط» لتنمية مهارات الجوالين بجامعة طنطا.. 8 تخصصات

أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، ختام دورة «رواد الرهوط» لتنمية مهارات الجوالين، بهدف صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لجوالين الجامعة، التي أقيمت بمركز التدريب الكشفي بمجمع الكليات بسبرباي، خلال الفترة من 2021/12/21 حتى 2021/12/24.

تنمية مهارات جوالي وجوالات الجامعة

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا ، وعمر عبدالفتاح مدير إدارة الجوالة والمعسكرات، والطالب عبدالرحمن طاهر البنداري أمين لجنة الجوالة.

دورة تدريبية في 8 تخصصات

أوضح نائب رئيس الجامعة، أن الدورة جاءت في إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن دعم مراكز التدريب الكشفي لصقل وتنمية مهارات جوالي وجوالات الجامعة، مشيرًا إلى أن الدورة شملت المجالات الفنية التالية: (أركت، حرق على الجلد، رسم على الزجاج، طباعة على القماش، ملصق فني، حفر على المراية، جبس، أشغال نسائية).