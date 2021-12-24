تعرف على تفاصيل مفاجأة عمرو دياب في رأس السنة.. «خلي الحجر ينطق»

يواصل الفنان عمرو دياب العمل على أغنيات ألبومه الغنائي الجديد المنتظر لعام 2022 والذي كان قد أعلن في إحدى مقابلاته التلفزيونية أنه سيصدر مع نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وعلمت «الوطن» أن دياب يسابق الزمن خلال الساعات الماضية في استوديو إم ساوند مع مهندس الصوت أمير محروس لكي يضع اللمسات الأخيرة على أغنيات الألبوم.

عمرو دياب يضم 5 أغنيات جديدة لألبومه المنتظر لعام 2022

وأوضح مصدر لـ«الوطن» بأن دياب يفكر جديا أن يضمن الألبوم الجديد 5 أغنيات جديدة فقط بجانب الأغنيات الأربع التي طرحها مؤخرا وهي «إنت الحظ، وحلو التغيير ويبتدي من الزيرو ورايقة».

من بين تلك الأغنيات التي من المقرر أن تطرح ضمن الأغنيات الست التي سيطلقها عمرو دياب، «خلي الحجر ينطق» وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وأغنية «كتر من قربك» كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهندسة صوت أمير محروس.

عمرو دياب يضع اللمسات الأخيرة على أغنياته الجديدة لدى أمير محروس

بجانب أغنية «عيشني» التي كان عمرو دياب قد أعلن مسبقا أنها ستحمل اسم الألبوم الجديد، ولكن المصادر المقربة للهضبة أوضحت لـ«الوطن» أن دياب يفكر جديا في تغيير اسم الألبوم إلى أغنية جديدة حصل عليها.

عمرو دياب كان قد تصدر قائمة الفنانين الأعلى استماعا بتطبيق «أنغامي» محققا ما يقرب من نصف مليار دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير متفوقا على كل مؤدي المهرجانات الغنائية منهم حسن شاكوش كما تفوق على ويجز ومحمد حماقي وشيرين عبدالوهاب.