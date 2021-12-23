الفنان المعتزل إسلام: عمرو دياب نجم مؤدب وتذكرني بعد 20 عاما من الاعتزال «فيديو»

أشاد صلاح أبو إسلام الشهير بـ «إسلام»، بالفنان عمرو دياب، في أول ظهور إعلامي له بعد فترة غياب دامت لـ30 عامًا، اختفى خلالها عن الظهور والأضواء.

يعد الفنان المعتزل إسلام أحد اكتشافات المنتج الراحل محروس عبدالمسيح، ونجله نصر محروس، وقدمه عام 1987، في أولى ألبوماته «بكره جاي»، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية، على رأسهم حميد الشاعري، إلى أن قرر الاعتزال في عز نجوميته قبل طرح ألبومه الرابع عام 1991.

وقال «إسلام» في حواره مع «الوطن» عن ذكرياته مع الفنان الكبير عمرو دياب: «عمرو دياب إنسان جميل ومؤدب، وهو نجم النجوم حقا، ربنا يبارك له».

إسلام: عمرو دياب اختار لي صور ألبوم ناوي

وأضاف «تقابلت لأول مرة مع عمرو دياب فى استوديو إم ساوند لدى منتجي نصر محروس، وحينها كان عمرو دياب نجم كبير في أواخر فترة الثمانينات، وكنت أنا في بداية نجوميتي، ولكن نجاحه الكبير إلا أنني وجدته متواضعا، لدرجة انه جلس معي في أول مقابلة بيننا يختار لي صور غلاف البومي ناوي وهو الذي اختار في النهاية الصورة النهائية».

إسلام: عمرو دياب تذكرني بعد تغير شكلي في عزاء والدته

تابع إسلام بقوله: «آخر مرة قابلت فيها دياب قبل الاعتزال، كانت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أحيينا سويًا احتفالات الكريسماس هناك وقدمنا حفلا رائعًا، وبعد تلك الحفلة بأيام قررت الاعتزال».

وعن آخر مقابلة جمعتهم سويًا، قال: «حين ما علمت بخبر وفاة والدته عام 2012، ذهبت إلى العزاء لتقديم الواجب، حينها كان قد تغير شكلي فأصبحت لحيتي طويلة وارتدي جلبابًا، وحين ما صافحته قلت له عارف أنا مين، قال لي طبعًا يا إسلام وبشكرك على مجيئك».