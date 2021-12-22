أماكن حفلات «عمرو دياب وتامر حسني ومنير وحماقي» في رأس السنة

تعاقد عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي، على إحياء حفلات رأس السنة، المقرر إقامتها على مدار يومي 30 و31 من شهر ديسمبر الجاري.

«عمرو دياب» في الرياض على مسرح أبو بكر سالم

ويحتفل الفنان عمرو دياب برأس السنة، في المملكة العربية السعودية، من خلال إحياء «حفل موسم الرياض»، على مسرح «أبو بكر سالم»، يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري، وأعلن الموقع الخاص بحجز تذاكر الحفل عن نفاد جميع التذاكر التي وصل عددها إلى 10 آلاف تذكرة، هي سعة مسرح «أبو بكر سالم» ببوليفارد الرياض.

محمد منير يكتفي بالغناء في الكريسماس

ويقدم الفنان «محمد حماقي»، حفلًا غنائيًا في فندق الجلالة بمدينة العين السخنة، فيما يكتفي الفنان الكبير محمد منير، بالغناء في أحد فنادق مدينة نصر يوم 24 من الشهر الجاري، وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للحجز الإليكتروني، بعد تقسيمها إلى 3 فئات «300، 600، و1200 جنيه»، ويعد الحفل هو الأول للفنان محمد منير، بعد وفاة نجل شقيقته الكبرى خلال الشهر الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية.

ولم يعلن الفنان تامر حسني عن تفاصيل حفلاته الغنائية الجديدة، بعد إعلان حفله الجديد ضمن فعاليات «إكسبو 2020»، بإمارة دبي حيث من المقرر أن يقام الحفل في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري.

أما عن أهم حفلات رأس السنة لعام 2021، من بينها حفل الفنانة نانسي عجرم والفنان رامي عياش في العين السخنة.