«التعليم» تدشن مسابقة لطلاب ثانوي عن خطورة التكفير.. الشروط والجوائز

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لطلاب المرحلة الثانوية، لنشر الثقافة الدينية الصحيحة بين الطلاب، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث يقوم الطالب بكتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين «مهارات التواصل في السنة النبوية»، و«خطورة التكفير والفتوى بدون علم».

شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لطلاب المرحلة الثانوية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لطلاب المرحلة الثانوية، كالآتي:-

1- أن يكون الطالب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2- صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، ومكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس 48 بهوامش 2.54سم.

3- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتُنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسؤد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن، وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.

4- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

5- تقدم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 15 فبراير.

6- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقا للقواعد المتعارف عليها.

2500 جنيه للفائزين من طلاب المرحلة الثانوية

وقالت وزارة التعليم، إن وزارة الأوقاف ستقدم جوائز للفائزين في مسابقة الثقافية الدينية الكبرى، كالتالي:-

- الفائز الأول.. 2500 جنيه.

- الفائز الثاني.. 2000 جنيه.

- الفائز الثالث.. 1500 جنيه.

- الفائز الرابع.. ألف جنيه.

- الفائزين من الخامس إلى العاشر: 750 جنيها.