كشف ملابسات فيديو تقييد طفل بجنزير بالدقهلية: والده منعه من زيارة والدته

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر «فيس بوك» تحت عنوان «طفل يزحف بجنزير برجله مقيد القدمين».. ومحاولة أحد الأشخاص فك الجنزير.

الأب يعترف بتقييد الطفل

بالفحص أمكن تحديد الطفل المشار إليه وتبين أن (عمره 7 سنوات - مقيم طرف والده ببندر طلخا بالدقهلية).. باستدعاء والده (عامل) وسؤاله قرر أنه من قام تقييد نجله بجنزير من قدميه لمنعه من الذهاب لوالدته –منفصلان منذ 3 سنوات- وأضاف أن والدته تنازلت عن حضانته وأن الطفل مقيم طرفه.

الطفل يطلب من والده زيارة والدته

وفي وقتٍ سابق طلب الطفل منه التوجه لوالدته إلا أنه رفض وقام بتقييده بجنزير خشية هروبه، إلا أن الطفل قام بمغافلة جدته لوالده وخرج من المنزل وهو مقيد وتوجه لمنزل والدته ولم يعثر عليها لتغيير محل إقامتها، ثم توجه لجدته لوالدته التي قامت بالاتصال بوالده لاستلامه، والطفل حالياً متواجد طرفه.