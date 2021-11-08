«الداخلية» تكشف ملابسات تداول مقطع فيديو لشاب يهدد آخر بعصا بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن ظهور شخص ممسكاً عصا خشبية ويهدد بها آخر في محافظة الدقهلية.

تحديد الشخص الظاهر في الفيديو

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بالفحص والتحريات، من تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه طالب بالمرحلة الثانوية ويقيم في دائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ومحاولته التعدي على نجل عمه «طالب بالمرحلة الثانوية» لخلافات بين والديهما على الميراث وبإرشاده جرى ضبط العصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

باستكمال الفحص تبين سابقة تحرير محضر بمركز شرطة ميت غمر بين كلٍ من والديهما حيث تعديا بالضرب على بعضهما لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما، واتخذت الإجراءات القانونية.