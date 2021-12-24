السيطرة على حريق نشب في منزل بالإسماعيلية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب في منزل بمركز ومدينة فايد مساء اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات في الأرواح.

انتقال الحماية المدنية

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمنزل، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل، بأربع سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده لباقي المنازل المجاورة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحريق لتأمينه تمهيدا لنقل أي مصابين إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وأكدت المصادر الطبية لـ«الوطن»، أن مستشفيات الإسماعيلية لم تتلق أي مصابين بحروق أو اختناقات اليوم الجمعة.

وانتقل رجال مركز شرطة القصاصين ومباحث فايد في الإسماعيلية لمعاينة مكان الحادث ومعرفة سبب اندلاع الحريق وتبين من المعاينة المبدئية أن السبب ماس كهربائي.

السيطرة على حريقين في الإسماعيلية

وكان شب حريق في أحد المخابز السياحية بقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية دون وقوع أي إصابات أو وفيات في الحادث.

ونجحت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة فيما يعمل رجال البحث الجنائي والمعامل الجنائية على فحص الفرن لمعرفة سبب اندلاع الحريق مرجحين وجود تسريب النيران من الفرن تسبب في اندلاع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة على حريق محدود شب في مخزن تابع لإحدى مؤسسات التأهيل السلوكي وعلاج الإدمان «الخاصة» في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس بحي الأسرة.

وقالت المصادر الأمنية إن بلاغا ورد بوجود حريق في مخزن بناحية حي الأسرة بدائرة قسم أول ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارتي إطفاء إلي مكان الحريق وتم السيطرة عليه بالكامل خلال دقائق.