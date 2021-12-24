5 دول غربية تطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية

طالبت خمس دول غربية، شملت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة، بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية التي كانت مقررة اليوم، 24 ديسمبر، وتم تأجيلها.

دعوة للسلطات الليبية لاحترام تطلعات الشعب نحو انتخابات سريعة

وقالت الدول الخمس في بيانها: ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة، عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد تقدمت، الأربعاء الماضي، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير بدلا من موعدها السابق المقرر 24 ديسمبر.

اقتراح ليبي بتأجيل الانتخابات إلى 24 يناير المقبل

وقالت المفوضية في بيان: إنها تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022... على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، لفتت المفوضية إلى أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها 5385 قد قاربت على الانتهاء، وهي في طور المراجعة النهائية، وحال استلامنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

استحالة إجراء الانتخابات في موعدها السابق.. بعد تقارير فنية وقضائية وأمنية

جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي باستحالة إقامة الاستحقاق في موعده.

وفي خطاب رسمي، قال رئيس اللجنة، الهادي الصغير: استنادا على الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في 24 ديسمبر.