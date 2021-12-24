إيناس جوهر عن حبها للقراءة: «أبويا مكنش بيديني مصروف إلا لما أقرأ كتاب»

قالت الإعلامية القديرة إيناس جوهر، إن والدها لم يكن يعطيها مصروفها الأسبوعي، إلا إذا قرأت كتاب لأي كاتب تختاره، موضحةً: «مكنش يفرق معاه أقرأ لمين بس أقرأ، وأنا حبيت القراءة من أستاذنا العظيم إحسان عبدالقدوس، وبعز جدا يوسف السباعي ويوسف إدريس، وبدأت تثقيف نفسي خطوة خطوة».

لا ينبغي أن يمر يوم بدون قراءة جريدة

وأضافت «جوهر»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن ولدها كان يختبرها أسبوعيًا في الكتب التي قرأتها مسبقًا، خاصة خلال مرحلة الإعدادية والثانوية العامة، معقبةً: «مكنش يعدي يوم إلا لما أقرأ جورنال، والجيل الجديد بيقرأ من على النت، ولكن مسكه الجورنال أو الكتاب ليها أهمية تانية خالص».

مكاتب القراءة كانت تزين المنازل

وأوضحت أنها دائمًا ما تحث الطلاب على قراءة الجرائد بشكل يومي، وذلك خلال محاضراتها التي تؤديها لهم، غير أنها تختبرهم عن ما جاء فيها، قائلةً: «زمان كان كل بيت فيه مكتبه، هل كل بيت فيه مكتبه دلوقت، بالطبع لا، ولكن كل طفل بقي في أيده موبايل بيلعب عليه للأسف الشديد».

ودعت الإعلامية القديرة الوالدين بضرورة توجيه الأبناء وتعليمهم بشكل راقٍ وقوي، موضحةً: «بقيت بحس أن الناس مش فاضية تعلم ولادها، مشاغل الحياة ومشاغل اقتصادية واجتماعية، وفيه حاجات كتير أوي لازم يحطوا بصمتهم في تربية الأبناء».