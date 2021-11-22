انهيار إعلامية على الهواء بعد نعيها صديقتها الراحلة أسماء مصطفى

دخلت الإعلامية فيروز مكي، مذيعة برنامج «النشرة المغربية»، التي تعرض على شاشة «Extra news»، في نوبة من البكاء الشديد، على الهواء، أثناء نعيها الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، «نعزي أنفسنا وزملاءنا في الوسط في وفاة الزميلة العزيزة، محبوبتنا أسماء مصطفى، التي رحلت وتركت سجلًا مهنيًا وإنسانيًا عظيمًا».

الراحلة كانت تمد الجميع بالأمل في أكثر لحظاتها ألما

وأضافت «مكي»، أثناء تقديمها «النشرة المغربية»، أن الفنانة الراحلة أسماء مصطفى، تركت أثرًا عميقًا في كل من عرفها، فهي كانت تمد الجميع بالأمل في أكثر لحظاتها ألمًا، وعاشت في هذا المكان الذي نطل على حضراتكم من خلاله، وزرعت في جنباته السيرة الطيبة والحب، رحم الله الأخت والفقيدة العزيزة»، فيما فقدت الإعلامية سيطرتها على نفسها، وانفجرت في البكاء، واضطرت للخروج لفاصل.

الإعلامية فيروز مكي تعتذر للجمهور بسبب الفاصل الإعلاني

وعادت الإعلامية مرة أخرى، باكية، واعتذرت للجمهور بسبب الخروج لفاصل، قائلة: «معذرة جمهورنا، مهنتنا تشترط علينا أن نترك أحزاننا على الباب، ونستقبل سيادتكم بابتسامة، لكن الفقد موجع، ونحن بشر، أطلب من سيادتكم المعذرة»، ولم تستطيع تمالك نفسها من البكاء، ما اضطر القائمين على البرنامج الخروج لفاصل إعلاني مرة أخرى.