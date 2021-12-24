إيناس جوهر: قصص الأطفال المنتجة حديثا ترتدي ثوب الكلاسيكية

قالت الإعلامية القديرة إيناس جوهر، إن غالبية كتاب الروايات والأعمال الخاصة بالأطفال مازالوا يرتدون ثوب الكلاسيكية في تعليم الأطفال عبر القصص، ولكنها تتصور بأن الطفل قد سبق كل هؤلاء، «أنا بتصور أن الطفل سابق لكل الأدب اللي بيتكتب ليهم دلوقتي، ومفيش في أغلب القصص خيال علمي أو تكنولوجيا حديثة لمسايرة عقل الأطفال».

جوهر: أهم شيء حاليا هو مخاطبة الأمهات وليس الأطفال

وأضافت «جوهر»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن أهم شيء حاليا هو مخاطبه الأمهات وليس الأطفال بسبب المعطيات العديدة التي تواجههن، «الأمهات اللي هم سنة أولى ماما دول اللي المفروض برامج الأطفال يوجه ليهم، وإزاي يعاملوا ويربوا أبناءهم ويثقفوهم».

جوهر: أهم حاجة تعلمتها من مختلف قراءتي وعملي هو كيفية الانتماء

وأوضحت أنه لإخراج جيل جديد من الأطفال الجيدين في مختلف المجالات فيجب الاهتمام بتثقيف ونشر الثقافة ما بين الأمهات، مفندة: «قيمتي الرئيسية اللي تعاظمت مع الوقت كانت الانتماء، أن تكوني منتمية لوطن أو للأسرة والمكان اللي اتعلمنا فيه والناس اللي خدنا منهم حاجة كويسة، وأهم حاجة من كل القراءات هو إزاي تكوني منتمية».

وأكدت أن برنامج تسالي التي كانت تقدمه من قبل لم يكن برنامجا يخص المنوعات، ولكنه كان برنامجا ينشر المعلومات حول الاختراعات الجديدة في الدول المختلفة أو الحكماء قديما والنوادر الشهيرة، «كل ده كان موجود في جرعة 8 دقايق، والناس كانت بتاخد المعلومة ببساطة وابتسامة، واتصور أن ده كان الأمثل وكان بيناسبني».