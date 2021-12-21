«مستقبل وطن» يواصل فعالياته في الصعيد.. توزيع بطاطين ومسابقة لأوائل الطلبة

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، اليوم، بمحافظات الجمهورية، وخاصة الصعيد، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كل وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، سواء توزيع بطاطين على الأكثر احتياجا، تزامنا مع برد الشتاء، أو المشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

في محافظة أسيوط، كرمت أمانة الحزب بالمحافظة، الطلاب الفائزين باتحادات طلاب جامعة أسيوط، عقب فوزهم بالانتخابات، وذلك في إطار اهتمام الحزب الكبير بالشباب للتعبير عن أنفسهم، والحزب لا يترك فرصة إلا وينتهزها لتكريم الشباب المتميز في مختلف المجالات، وخاصة طلاب الجامعات، والاهتمام بآرائهم ومقترحاتهم ومشاركاتهم.

مبادرة تطعيم المواطنين

وفي محافظة الجيزة، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كل المبادرات التي أطلقها الحزب، وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وفي الوقت الذي شهدت غالبية المراكز والأقسام، ختام تصفيات المرحلة الابتدائية من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وفي غضون ذلك أعلنت أمانات إمبابة والشيخ زايد والعياط والطالبية، تفعيل حملات موسعة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

واستمرت الحملات التي ينظمها عدد من نواب الحزب ضد شلل الأطفال، في 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر، وابني بيتك، وأكتوبر الجديدة، بخلاف المبادرات التي يتبناها الحزب، نجحت جهود أعضاء مجلس النواب، في حل مشكلات الصرف الصحي بمنطقة جزيرة محمد بالوراق، ومنطقة زاوية أبو مسلم بأبو النمرس.

وفي محافظة الفيوم، واصلت حملة «شتاء دافئ»، فعالياتها بمركز الفيوم، من خلال قوافل توزيع الغطاء الشتوي إلى منازل الأسر الأكثر احتياجا، والبسطاء لمكافحة برد الشتاء.

مسابقة أوائل الطلبة

وفي سوهاج، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلة الإعدادية بمجلس قروي أولاد يحيى بإدارة دار السلام التعليمية، وجرت فعاليات المسابقة بين تلاميذ 16 مدرسة، وانتهت بفوز مدرسة الغرقان الإعدادية بالمركز الأول.

كما شهدت إدارة طهطا التعليمية، تصفيات مسابقة أوائل الطلبة بين تلاميذ المدراس، وحصلت المدرسة الإسلامية الإعدادية بنات علي المركز الأول في المرحلة الإعدادية، كما حصلت مدرسة شطوره الثانوية المشتركة علي المركز الأول للمرحلة الثانوية.

وفي محافظة أسوان، انطلقت اليوم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في مركز كوم أمبو، للمرحلة الثانوية العامة، وشهدت المسابقة منافسة قوية في أجواء ودية بين أبنائنا الطلاب، الذين أظهروا مستويات متقدمة، وفي مركز نصر النوبة، شهدت ختام مسابقة أوائل الطلبة وتوزيع الجوائز على مستوى المركز.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن»، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.