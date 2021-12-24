الكنيسة الأسقفية تخصص ركنا للصم وضعاف السمع في صلوات عيد الميلاد

وجّه الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالزمالك، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرسال اللواء أشرف السيد محمد جلب الله، مندوبًا عنه للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد.

رئيس الكاتدرائية يشكر شيخ الأزهر ووزير الداخلية

كما وجّه الدكتور سامى فوزي، الشكر إلى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على إرسال مندوب للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ووجه الشكر أيضًا إلى وزير الداخلية، على إيفاد مندوب عنه للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأشاد رئيس كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، برجال الداخلية على دورهم في حماية الكنيسة وتنظيم إجراءات الدخول.

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تخصيص ركن للصم وضعاف السمع

وخلال فعاليات القداس، وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت، خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، التي تعد أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

وكانت صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، انطلقت بعد أن دقت أجراس كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالزمالك، معلنة بدء الصلوات، إذ تحتفل الكنيسة بالعيد وفقًا للتقويم الغربي.