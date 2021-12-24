بدء قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية بالزمالك «صور»

انطلقت صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بعد أن دقت أجراس كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالزمالك معلنة بدء الصلوات، إذ تحتفل الكنيسة بالعيد وفقا للتقويم الغربي، ويترأس الاحتفال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وبحضور اللواء شرطة أشرف السيد محمد جلب الله، مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فرض إجراءات احترازية مشددة

وفرضت كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إجراءات احترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا، كما حرصت الكنيسة على توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين، ووجهت بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وتزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد.

كانت الكنيسة الأسقفية احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الجمعة الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

سامي فوزي يوجه الشكر لكل من أرسل له برقية تهنئة

وكان الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أكد أن احتفال ليلة عيد الميلاد ينطلق في تمام الثامنة مساءً.

ووجه رئيس الأسقفية الدكتور سامي فوزي، الشكر إلي كل من أرسل له برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، ووجه شكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهنئ جميع المصريين بعيد الميلاد.