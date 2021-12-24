جمهور محمد منير يستعد لاستقباله في حفله: «حبك فى قلبي ملوش آخر» «صور»

تبدأ فعاليات حفل الفنان محمد منير، بعد قليل، في أحد فنادق مدينة نصر، وهو أولى حفلات المطرب بالقاهرة، بعد فترة غياب طويلة، بسبب ظروفه مرضه وجولته الفنية التي سافر فيها إلى عدد من الدول الأوروبية.

أول حفل لـ محمد منير بعد فترة غياب طويلة

وافتتحت أبواب الحفل منذ عدة ساعات، حيث حضر المئات من عشاق منير، من أجل الاستمتاع بالحفل الأول لمنير بعد فترة غياب طويلة.

واصطحب جمهور الكينج عددًا من اللوحات المصنوعة من القماش والورق، ومدون عليها كلمات وجمل أشهر أغنيات منير.

طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني،

الشركة المنظمة كانت قد طرحت تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، بعد تقسيمها إلى 3 فئات، وهي 300، و600، و1200 جنيه.

من المقرر أن يقدم منير خلال الحفل، عددًا من أشهر أغنياته القديمة، إضافة إلى عدد من أغانيه التي قدمها في حب مصر واشتهر بها بين المواطنين.

محمد منير احتفل بعيد ميلاد الفنان حميد الشاعري

وكان آخر ظهور للفنان محمد منير، خلال احتفاله مع النجم أكرم حسني، وعديد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان الكبير حميد الشاعري.

وتلقى «منير» مؤخرًا عزاء معتصم كمال، ابن شقيقته في جمعية «الدِر وتقالة النوبية» في عابدين، واقتصر الحضور على أفراد العائلة والأقارب من النوبيين المتواجدين في القاهرة واقتصر على الرجال فقط.

يذكر أن محمد منير كان، قد أعلن عن قيامه بتسجيل دويتو غنائي مع الفنان حميد الشاعري، ولكن لم يتحدد بعد موعد طرحها.