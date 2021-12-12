منير مكرم يكشف سبب وفاة الفنان محمد عبدالحليم

توفى الفنان محمد عبدالحليم، مساء أمس السبت، حسبما أعلن منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وبحث البعض عن سبب وفاة الفنان محمد عبدالحليم، حيث كشف منير مكرم سبب وفاة الفنان محمد عبدالحليم في تصريحات لـ «الوطن».

سبب وفاة محمد عبدالحليم

وقال منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن سبب وفاة الفنان محمد عبدالحليم، هو سكتة قلبية مفاجئة أصيب بها في منزله في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء السبت، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن، وأنه سيذهب مبكرا مع نجل الفنان الراحل للوحدة الصحية من أجل استخراج تصاريح الدفن.

آخر أعمال محمد عبدالحليم

وكان الفنان محمد عبدالحليم، آخر عمل فني له مسلسل «اللعبة2»، مع هشام ماجد وشيكو، وشارك بدور جد جد مازو، وتغلب على الدور الطابع الكوميدي، وكان هذا الظهور بعد غياب حوالي 5 أعوام، فكان من قبلها شارك كضيف شرف في مسلسل «بيت السلايف» مع بوسي وعبير صبري، ولكنه في عام 2017 شارك في أكثر من عمل من بينهم مسلسل «بين عالمين»، مع طارق لطفي، ومسلسل «رمضان كريم» مع روبي والمخرج سامح عبدالعزيز، ومسلسل «لأعلى سعر»، مع نيللي كريم و«وضع أمني» مع عمرو سعد.

وشارك محمد عبدالحليم في عدد كبير من الأعمال الفنية حوالي 340 عملا فنيا ما بين المسرح والسينما والدراما، وبدأ محمد عبدالحليم، مشواره الفني فى أواخر السبعينيات من القرن الماضي عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى للمشاركة بفيلم «زهرة البنفسج» فى عام 1977.

ومن أهم الأعمال الفنية التي شارك بها محمد عبدالحليم، دراميا كل من «الأيام، سكة الهلالي، دموع في عيون وقحة، رحلة المليون، حكايات هو وهي، رأفت الهجان، أوبرا عايدة، سوق العصر، وعائلة الحاج متولي»، كما شارك في عدد من الأفلام منها «رحلة حب»، «التوربيني»، «الراجل الغامض بسلامته» وغيرها من الأعمال الفنية.