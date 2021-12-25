20 مليون جنيه إيرادات «Spider-Man: No Way Home» في مصر خلال 9 أيام

يواصل فيلم «Spider-Man: No Way Home»، تحقيق إيرادات ضخمة، بعد أيام قليلة من طرحه في دور العرض السينمائي، حيث قارب على أن يكون أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في عام 2021، حيث وصلت لـ 779 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز المليار دولار بحلول إجازات عيد الميلاد.

إيرادات «Spider-Man: No Way Home» تقترب من المليار دولار

وكشف موقع «فارايتي»، أن فيلم «Spider-Man: No Way Home»، الذي حقق إيرادات قاربت المليار دولار في 11 يوما، سيكون ثاني فيلم يحقق هذا الإنجاز بعد فيلم «Avengers: Endgame» إنتاج عام 2019، الذي حقق نفس الإيرادات في خمسة أيام، وتعادل مع فيلم «Avengers: Infinity War» إنتاج 2018، وسيكون أول فيلم في وقت جائحة كورونا، ينضم إلى نادي المليار دولار، حتى بدون طرح الفيلم في الصين التي تعتبر أكبر سوق شباك التذاكر في العالم.

مليون و300 ألف دولار إيرادات فيلم «Spider-Man: No Way Home»

ووصلت إيرادات الفيلم على المستوى المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 356 مليون دولار، وهي نسبة 45% من إيرادات الفيلم، أما على المستوى المحلي، فقد حقق 422 مليون دولار بنسبة 54% من الإيرادات، وذلك إجمالي الإيرادات في 46 دولة.

ووصلت إيرادات الفيلم في مصر لمليون و300 ألف دولار، وهو ما يوازي 20 مليون جنيه مصري، خلال 9 أيام، وفقا للتقرير الصادر عن موقع «موجو بوكس أوفيس» الخاص بالإيرادات، أما في الكويت فحقق الفيلم مليونا و200 دولار، وفي المملكة العربية السعودية حقق 5 ملايين و200 ألف دولار، وفي الإمارات 4 ملايين و100 ألف دولار.

بينما كانت أكبر أسواق الفيلم هي المملكة المتحدة بـ 52.1 مليون دولار، المكسيك بـ 33.9 مليون دولار، كوريا الجنوبية بـ 23.4 مليون دولار، البرازيل بـ 18.6 مليون دولار،، الهند بـ 18.2 مليون دولار، وفرنسا بـ 16.7 مليون دولار، الهند 18.6 مليون دولار، روسيا بـ 17.7 مليون دولار إيطاليا 12.6 مليون دولار، وألمانيا بـ 11.3 مليون دولار.