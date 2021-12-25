رامي صبري يحيي حفلا غنائياً في التجمع الخامس الليلة: بالملابس الرسمية

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم السبت، بأحد فنادق التجمع الخامس، ضمن حفلات أعياد الاحتفال بالكريسماس، حيث سيتم فتح الأبواب الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يقدم الفنان خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه، كما طرحت تذاكر الحفل بفئتين هما 650 و1500 جنيه.

شروط حضور حفل رامي صبري

ووضع الفندق المقرر إقامة الحفل به، بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها الحاضرون، أبرزها ما يلي:

- ممنوع الخمور والمشروبات الكحولية تماما.

- الحضور بالملابس الرسمية.

- الدخول في المواعيد الرسمية للحفل.

-- دخول الحفل للأشخاص فوق 18 عاما.

رامي صبري يروج لحفله في الكريسماس

وحرص رامي صبري، على الترويج للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «موعدنا يوم السبت القادم 25 ديسمبر حفل الكريسماس في تيوليب جاردنز التجمع الخامس، تفتح الأبواب الساعة 7 مساء».

رامي صبري يطرح أغنية «هموت من غيرها»

وقام رامي صبري مؤخراً بطرح أحدث أغنياته والتي تأتي بعنوان «هموت من غيرها»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والاي خقت نجاحا كبيرا منذ طرحها، واقتربت من تحقيق 5 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحها، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى.

وجاءت تلك الأغنية بعد أن قام بطرح أغنية «حالة اكتئاب» التى جمعته بشقيقه الفنان الراحل كريم صبري، حيث حرص رامي صبري على تقديم تلك الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه.