رامي صبري يحتفل بتصدر أغنية «هموت من غيرها» تريند «يوتيوب»

احتفل الفنان رامي صبري مع جمهوره عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «هموت من غيرها» تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتحقيقها لـ 2 مليون مشاهدة.

وعلق «رامي» قائلًا: «2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وتريند رقم 1يوتيوب»، وروج المطرب للأغنيه قبل طرحها بأيام، إذ نشر مقطع منها عبر «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «هموت من غيرها.. اسمعوا الأغنية كاملة على يوتيوب».

وتأتي كلمات أغنية «هموت من غيرها» على النحو التالي:

أوقات الحاجة اللي في ايدنا.. اللي احنا عليها

اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح

وانا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها

مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح

وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاشهيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرهاوهموت من غيرها… هموت من غيرها.

أنا عايش تاية في الدنياعمرها ماسبتني ولو ثانيةوحشاني بجد ونفسي أشوفها وخايف أقول

ودي مش عايزاني في دنيتها من كتر القسوة اللي شافتهاأهي راحت مني وبعدت عني وانا المسئول

وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاشهيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرهاوهموت من غيرها… هموت من غيرها.