موسم الرياض 2021 يجمع رامي صبري وتامر عاشور في حفل غنائي.. 9 ديسمبر

يستعد الفنانان تامر عاشور ورامي صبري لتقديم حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وذلك يوم 9 ديسمبر الجاري على مسرح «أبو بكر سالم»، ومن المقرر أن يفتح باب حجز التذاكر إلكترونيا مساء اليوم، لينضما لمجموعة كبيرة من النجوم المصريين الذين أضاءوا الفعاليات الفنية المقامة في العاصمة السعودية.

حفل محمد حماقي «كامل العدد» في موسم الرياض.. الليلة

يستعد الفنان محمد حماقي لتقديم حفله الليلة على مسرح «أبو بكر سالم»، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وهو الحفل الذي جاء «كامل العدد» بعد ساعات من فتح باب حجز التذاكر، ومن المقرر أن يقدم باقة من أشهر أعماله الغنائية.

ويعتبر هو الحفل الأول الذي يقدمه منذ مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش، والذي قدم أغنية بعنوان «بلدنا حلوة» مع الفنانة لارا اسكندر، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

وعبر الفنان المصري عن سعادته بالمشاركة في افتتاح طريق الكباش، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلا: «مش بحلم بشيء عالمي أكتر من حفل طريق الكباش»

وائل كافوري ونانسي عجرم وسلمان خان في موسم الرياض.. 10 ديسمبر

وتشهد فعاليات موسم الرياض 2021 مجموعة كبيرة من الفعاليات والحفلات الفنية التي يقدمها كبار النجوم في الوطن العربي، تقدم الفنانة أصالة حفلا غنائيا بعنوان «ليالي اوايسس»، يوم 7 ديسمبر الجاري، ويشاركها الحفل الفنان فؤاد عبد الواحد.

أما في يوم 10 ديسمبر يقدم الفنان وائل كافوري حفلا غنائيا مع الفنانة اللبنانية ناسي عجرم، على مسرح «محمد عبده ارينا»، وهو اليوم نفسه الذي يقام به حفل النجم الهندي سلمان خان في «وليفارد بلس»، ويتضمن الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية بالإضافة إلى الاستعراضات والعروض البصرية.