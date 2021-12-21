موعد حفل رامي صبري في الكريسماس بالتجمع الخامس.. 4 شروط للحضور

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي يوم السبت المقبل 25 ديسمبر الجاري، في أحد فنادق التجمع الخامس، ضمن حفلات أعياد الكريسماس.

رامي صبري يروج لحفله في الكريسماس

وروج رامي صبري، للحفل عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «موعدنا يوم السبت القادم 25 ديسمبر حفل الكريسماس في تيوليب جاردنز التجمع الخامس، تفتح الأبواب الساعة 7 مساء».

شروط حضور حفل رامي صبري

ووضع الفندق المقام به حفل الفنان رامي صبري، بعض الشروط اللازمة على الحاضرين الالتزام بها، ومن هذه الشروط:

- الدخول بالملابس الرسمية.

- ممنوع الخمور والمشروبات الكحولية تماما.

- دخول الحفل للأشخاص فوق 18 عاما.

- الدخول في المواعيد الرسمية للحفل.

أسعار تزاكر الحفل

كما طرحت تذاكر حفل رامي صري بفئتين هما 650 و1500 جنيه.

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في السعودية

وكان الفنان رامي صبري أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وقدم خلال الحفل الكثير من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور السعودي، أبرزها أغاني: «تعالي»، «كلمة»، «الراجل»، و«أهد الدنيا»، «غريب الحب»، و«حياتى مش تمام»، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهوره.

رامي صبري يطرح أغنية «هموت من غيرها»

وطرح رامي صبري مؤخراً أحدث أغنياته «هموت من غيرها»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى.

وجاءت تلك الأغنية بعد طرحه أغنية «حالة اكتئاب» التى جمعته بشقيقه الفنان الراحل كريم صبري، حيث قرر «رامي» طرح الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه.