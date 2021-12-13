كل ما تريد معرفته عن فتح حساب توفير «مجانا» من البنك الأهلي

أطلق البنك الأهلي المصري، لعملائه خدمة مجانية جديدة تتعلق بفتح حساب وإصدار بطاقة مسبقة الدفع، أو محفظة هاتف محمول، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم السنوية ومصاريف التجديد لـ «الفون كاش» أو المحفظة الإلكترونية من البنك الأهلي، وذلك عن طريق الفرع.

وأفاد البنك عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بأنَّه يمكن للأفراد الاستفادة من تلك المبادرة، التي يعمل بها بداية من أول ديسمبر الجاري، وتمتد حتى منتصف الشهر، كالآتي:

إجراءات فتح حساب جاري أو توفير من البنك الأهلي

ولكي يتمكن الأفراد من فتح حساب جاري، أو توفير من البنك الأهلي، هناك أوراق ومستندات لابد من تقديمها لموظفي البنك الأهلي بفروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهي:

- صورة البطاقة الشخصية سارية.

- وثيقة وظيفة أو مستند إثبات دخل.

- لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

-لا يوجد أية رسوم إدارية.

- الإعفاء من شرط إيداع مبلغ 500 جنيه كحد أدنى لفتح الحساب الجاري، و1000 جنيه كحد أدنى لفتح حساب التوفير.

رسوم بطاقات الخصم المباشر

- بطاقة ميزة: يمكن إصدارها «مجانًا» حتى 15 ديسمبر الجاري، وبعد ذلك تطبق الرسوم بقيمة 25 جنيها للبطاقة.

- ماستر كارد «مسبقة الدفع»: لا تدخل ضمن مبادرة المركزي، ورسوم الإصدار 15 جنيها.

- فيزا كارد: لا تدخل ضمن المبادرة، ورسوم إصدارها 15 جنيها.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتمت بتحقيق أهداف الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وكذلك التحول الرقمي في كل المجالات، خاصة في المعاملات المالية والقطاع المصرفي.

وفي إطار ذلك، تسعى البنوك المحلية لتنويع منتجاتها المصرفية، وتقديم العديد من المنتجات والخدمات بعوائد تنافسية لجذب عدد كبير من الأفراد، وضمهم إلى قاعدة عملائها.