رئيس جامعة الأقصر: لقاء وفد الاتحاد الأوروبي استهدف فتح آفاق التعاون

استقبل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وفد مكتب برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي «ERASMUS»، الذي ضم كلًا من مهندس كريم حمدي، القائم بأعمال المنسق الوطني للبرنامج، وداليا شلبي مسئول مشروعات البرنامج بمصر، في حضور الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، وذلك لعقد ندوات تعريفية بالبرنامج.

فتح مجال التعاون بين الجامعة والجامعات الأوروبية

أوضح الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة أن اللقاء استهدف فتح مجال التعاون بين الجامعة والجامعات الأوروبية في مجال التدريب والتدريس، من خلال عقد ندوات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتعريف بالبرنامج، وكيفية تحقيقه والاستفادة منه بما يحقق رؤية الجامعة في دعم جهازها الإداري ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يخدم العملية التعليمية بالجامعة.

وحرص أعضاء وفد مكتب الاتحاد خلال الزيارة، على عقد لقاء بعمداء وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الهيئة المعاونة، استعرضوا خلاله تفاصيل برامج التعاون التي يمكنهم التسجيل بها.

دعم الجامعات الناشئة

فيما أكد الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، أن البرنامج يهدف إلى دعم الجامعات الناشئة عبر تمويل مشروعات التبادل الثقافي بين الجامعات المصرية والأوروبية من خلال مكاتب التعاون الدولي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عقد ورش عمل لكوادر جامعة الأقصر، بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالمنح التي يوفرها البرنامج، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، إلى أن البرنامج يوفر فرص التمويل للدارسين بمراحل الدراسات العليا، وذلك من خلال مساعدتهم في استكمال أبحاثهم بجامعات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توفير دورات تدريبية للموظفين، على يد متخصصين تابعين لجامعات أوروبية مناظرة، بالإضافة إلى دعم برنامج «Plus ERASMUS» لبرامج التعليم العالي، بحسب الاتفاقات المبرمة بين كليات الجامعة ونظيراتها في أوروبا.