رئيس جامعة الأقصر يشيد ببطولة كرة القدم للجامعات: روّجت للسياحة في المدينة

وجًه الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، خطاب شكر وتقدير لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات الداعمة، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته البطولة الأولى لجامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، التي أقيمت خلال الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 جامعة مصرية.

دعم مقدم لبطولة كرة القدم

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن البطولة لم تكن تنجح بهذا الشكل لولا دعم تلك الجهات وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، والاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، والاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية أمن الأقصر وكافة القيادات الأمنية وقائد المنطقة الجنوبية، ومدير الصالة المغطاة وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية الشباب والرياضة، والمدينة الشبابية بالطود، وكافة الجامعات المشاركة في البطولة، وجمعية الهلال الأحمر، مثمنًا تكاتف منظمات المجتمع المدني وشعب الأقصر مع الجامعة في سبيل إنجاح البطولة.

رواج سياحي في الأقصر

وتابع: «لقد نجحت البطولة في المساهمة في إحداث رواج سياحي في الأقصر، من خلال تنظيم زيارات ورحلات تعريفية لطلاب الجامعات المشاركة كما وجهت البطولة رسالة دعم وتأييد للقطاع السياحي من خلال المسيرة التي نظمتها الجامعة بمعبد الأقصر وطريق الكباش، وكذلك حفل إجراء مراسم القرعة الذي تم بساحة بساحة أبو الحجاج خلف معبد الأقصر وشارك فيه عدد من السائحين».

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تسعى من خلال تلك الفعاليات إلى وضع الجامعة في المكانة التي تليق بها وبوجودها في عاصمة السياحة العالمية، لافتًا إلى أن الجامعة بصدد تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المهمة خلال الفترة المقبلة.