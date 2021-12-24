إصابة مسعف بكسر في الساقين..حاول إنقاذ طفل سقط في بيارة بالإسماعيلية

أصيب طفل مساء اليوم الجمعة، بكدمات وجروح سطحية جراء سقوطه في بيارة مياه تحت الإنشاء على حافة ترعة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط طفل في بيارة على حافة ترعة الإسماعيلية أمام محطة مياه الإسماعيلية بمدخل المدينة.

انتقال الإسعاف لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت سيارة من مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، إلى مكان الحادث لإنقاذ الطفل، وأثناء محاولات المسعف لإنقاذه أصيب بسبب انزلاق قدمه داخل البيارة إلى أن نجح زملاؤه في استخراجه واستخراج الطفل.

وقالت المصادر الطبية والأمنية، لـ«الوطن»، إن المصابين هما محمد علاء مقيم بمنطقة البركة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية 10 سنوات مصاب بكدمات وسحجات في مختلف الجسم وإصابة في الرأس وتم نقله لمجمع الإسماعيلية الطبي وسعد محمد حسن من الشهداء 51 سنة مقيم بمنطقة الشهداء بدائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب باشتباه كسر في الأنف واشتباه كسر في الساقين وتم نقله لمستشفى أبو خليفة للطوارئ.

سقوط تروسيكل في نفس المكان قبل شهرين

وكان قد تعرضت دراجة نارية للسقوط في ترعة الإسماعيلية في نفس المنطقة قبل شهرين تقريبا، وتسبب الحادث في إصابة شاب في العشرينيات من العمر بإصابات مختلفة نقل على إثرها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

ونجحت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من استخراج المركبة بعد وصول قوات الإنقاذ النهري لها واستخراجها من مياه ترعة الإسماعيلية.

وقالت المصادر الأمنية حينها إن سائق التروسيكل تعرض لاختلال في عجلة القيادة خلال سيره على الطريق مما تسبب في سقوطه في مياه الترعة حينها.