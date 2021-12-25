شهيد شهامة جديد في الجيزة.. دافع عن صديقته ومات بين ذراعيها «فيديو»

شهدت منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة سقوط شهيد شهامة جديد بعدما لقى شاب 26 عامًا مصرعه طعنًا على يد مسجل خطر أثناء قيام الضحية بالدفاع عن صديقته، حيث تلقى طعنة قاتلة من سلاح أبيض كان بحوزة المتهم أودت بحياته على الفور وتوفي بمجرد وصوله إلى مستشفى قصر العيني.

وأجرت «الوطن» بثًا مباشرًا من المنطقة التي شهدت الواقعة بحي الطالبية، حيث روى أصدقاء المجنى عليه كواليس الواقعة.

فى البداية يقول أحد أصدقاء المجني عليه: «محمد في اليوم د هكان ماشي مع صديقته والمتهم عاكسها، وعندما تدخل ليدافع عنها، قام المتهم برفع السلاح عليه وطعنه في الصدر، ووقع بين إيديها».

وداع أخير

وأضاف: «قبل الجريمة بحوالي 5 أيام، محمد لف علينا كلنا وسلم علينا واحد واحد وكأنه بيودعنا، والكل زعلان عليه لأنه كان راجل ومحترم ومحبوب من الجميع، والنهاردة أهله دفنوه في الفيوم».

والدة المجني عليه: كان يدافع عن صديقته

وقالت والدة المجني عليه، إن نجلها البالغ من العمر 26 عامًا لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى مستشفى قصر العيني، بعد تلقيه طعنة قاتلة استقرت فى صدره، مؤكدة أنه كان يدافع عن صديقته.

ضبط مسجل خطر

وتمكن رجال الشرطة من القبض على مسجل خطر على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه بأحد شوارع منطقة الطالبية بالجيزة، نتيجة لخلافات قديمة بينهما، حيث تبين أن تلك الخلافات قد تجددت بينهما مرة أخرى فى يوم الواقعة أثناء سير الضحية مع صديقته بالشارع للتنزه، وتلقى المجني عليه طعنة في منطقة الصدر بعد نشوب مشاجرة بينهما وتوفي في الحال.

التصريح بدفن جثة الضحية

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة «مطواة»، وتبين أنه مصاب بجروح قطعية وأقر بنشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه، كما انتقلت جهات التحقيق لمعاينة مكان الواقعة، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن المجني عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.