بدء تطوير شارع عثمان محرم في الطالبية بـ30 مليون جنيه

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شارة البدء في توسعة وتطوير ورصف شارع عثمان محرم بطول 3 كم، وبتكلفة 30 مليون جنيه، بدءًا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري لتسهيل حركة المواطنين بذلك القطاع الحيوي، وتحقيق التكامل المروري مع أعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائري.

جاء ذلك بالتزامن مع خطة الدولة، لتنفيذ أعمال توسعات مسار الطريق الدائري، وما يتبعها من إنشاء مطالع ومنازل لخدمة المترددين على الطريق.

راشد: شارع عثمان محرم من الشرايين المرورية المهمة

أكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطرق، الأمر الذي انعكس على تحقيق طفرة غير مسبوقة ساهمت في إحداث تنمية كبيرة بالعديد من القطاعات، مشيرا إلى أن شارع عثمان محرم يعد أحد الشرايين المرورية المهمة المؤدية لشوارع الهرم، ويخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين، ما سيساهم بشكل ملحوظ في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، بالتزامن مع تنفيذ الخط الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق، والتي تستلزم غلق شارع الأهرام، واستغلال تلك الشرايين المرورية لأعمال التحويلات.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير ستشمل إزالة كل التعديات الموجودة على خطوط التنظيم، ورصف طبقة الطريق وتطوير أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى، وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

وكلّف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق في الجيزة، بالتنبيه على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة البدء في تنفيذ الطبقة الرابطة كمرحلة أولى إلى جانب رفع كفاءة شارع مصرف الكنيسة لتسيير الحركة المرورية.

المحافظ يطالب سائقي «السرفيس» بالالتزام بالمكان المخصص لهم

وعاين راشد الموقف التنفيذي لأعمال إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بنطاق أحياء العمرانية والطالبية، موجها رؤساء الأحياء المختصة بإنجاز نسب الأعمال لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

كما وجه بضرورة تطوير المحلات أسفل كوبري ترسا بشكل حضاري، وبنموذج موحد لكي تتماشى مع أعمال التطوير التي سيشهدها الشارع، مشددًا على سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم أسفل كوبري ترسا؛ لخدمة المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، والأستاذ محمود نور رئيس حي العمرانية، والأستاذ أشرف تامر رئيس حي الطالبية، والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.