«الوطن» في منزل شهيد الشهامة بالمطرية.. والدته: اتقتل عشان دافع عن عرضه «فيديو»

داخل شارع إبراهيم العربي بدائرة قسم شرطة المطرية التابع لمحافظة القاهرة، كان الشاب «محمد مجدي» صاحب الـ21 عامًا يعيش برفقة شقيقته ووالدته بمنزل بسيط مكون من 3 طوابق، كرَّس حياته للعمل «دليفري» بجوار دراسته بكلية السياحة والفنادق، للإنفاق على أسرته بعد وفاة والده وتوفير متطلباتهم.. لم يكن يتوقع أن اللحظات الأخيرة في حياته تكتب بهذه الطريقة المأساوية حينما يعاتب مسجل خطر على معاكسة شقيقته، ليطعنه المسجّل بسلاح أبيض بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته.

بركة دماء.. وصراخ الأهالي

يوم الثلاثاء الماضي، كانت الأوضاع تسير بشكل طبيعي أمام منزل الشاب «محمد»، الذي لقبه الجيران بضحية الغدر، حينما دافع عن عرضه، ودفع حياته ثمنًا لشهامته، وتحوَّل المكان لبركة دماء.. صراخ وعويل سمعه الأهالي، وهرولوا مسرعين، ليفاجأوا بجثمان الشاب مسجاة على الأرض والدماء تسيل منه.

وانتقلت «الوطن» إلى منزل المجني عليه لمعرفة أسباب الحادث البشع الذي ذاع صيته وأصبح حديث الساعة على ألسنة الأهالي.

طعنة الغدر

في البداية تقول والدة المجني عليه: «قبل الواقعة بيوم كان بالليل، كنت أعلى منزلي فوجئت أن المتهم بيتخانق مع بنتي سماح، ولفت انتباهي صوتها، وبشوف لقيته بيعتدي عليها، وفاتح عليها سلاح أبيض، ورش عليها مياه، بيعاكسها في كل وقت وكل ما تمر من أمام منزله، وبعدها بعدة ساعات، محمد ابني بيعاتبه على اللي عمله، اتخانق معاه.. تاني يوم الصبح، ابني كان نايم وعند استيقاظه خرج لشراء شيء، تصادف بالمتهم يستل سلاحا أبيض واعتدى عليه وطعنه طعنة في الصدر أودت بحياته».

راح سندي في الدنيا وما فرحش بشبابه

وتضيف والدة المجني عليه خلال بث مباشر: «بعد خروجه بـ 15 دقيقة، هاتفني أحد الجيران، وأخبرني أن نجلي تم نقله إلى مستشفى الزيتون، اتقتل علي يد أحد الأشخاص يدعى (ماهر) وشهرته شاكوش، أسرعت إلى المستشفى، لقيت ابني في ثلاجة الموتى، كأن أنا اللي انتهت حياتي وقتها، راح سندي في الدنيا ومافرحش بشبابه.. بيشتغل دليفري في محل كشري وقال أنا نفسي أفرح قبل ما ممكن أموت في أي لحظة.. لسه ماخلص دراسته في كلية السياحة والفنادق».

شقيقة المجني عليه: أسرة المتهم دائمة التعدي على أخي

«سماح مجدي»، شقيقة المجني عليه قالت: «إن المتهم سبق وتعرض لي وداوم على معاكستي أمام المارة، وحررت محضرًا بالوقعة، وأن يوم وقوع الجريمة نشبت مشادة مع الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على شقيقي بسلاحٍ أبيض في منطقة القلب، لتسيل منه الدماء ويسقط على الأرض ويتوفى في الحال، وأن أسرة المتهم دائمة التعدي على شقيقي، بسبب معاكستي في الشارع أمام المارة».

المتهم كثير البلطجة على شقيقي

وتابعت: «أن الجريمة وقعت أحداثها يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، عندما تصادف المتهم بشقيقي واعتدى عليه وطعنه في قلبه، وأن المتهم كثير البلطجة على شقيقي من دون أسباب وقبل الجريمة بعدة أيام اعتدى على شقيقي بالضرب والشتائم والسباب.. منظر شقيقي وهو مقتول كان غرقان في دمه زي الفرخة»، مطالبةً بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه.