أول تعليق من والد البنا «شهيد الشهامة» بعد تأييد سجن «راجح»

أكد «محمد البنا»، والد الشاب «محمود البنا»، المعروف إعلامياً باسم «شهيد الشهامة» في محافظة المنوفية، أنه يتابع محاكمة المتهم بقتل ابنه أمام محكمة النقض، طوال الفترة الماضية، وعلم بصدور حكم بتأييد الحكم بسجن المتهم، من المحامي نضال مندور، محامي أسرة البنا.

وأضاف والد «شهيد الشهامة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، أنه لم يتفاجأ بتأييد محكمة النقض للحكم الصادر بحق المتهمين بقتل ابنه، فور إبلاغه به، مؤكداً أنه سيقاضي المتهمين بقتل ابنه أمام الله يوم القيامة، وأوضح أن زوجته لم تنطق بكلمة واحدة، فور علمها بتأييد الحكم الصادر بسجن قاتل ابنها.

وقضت محكمة النقض في جلستها اليوم الاثنين، برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفةإعلامياً باسم «شهيد الشهامة»، والمتهم الرئيسي فيها «محمد أشرف راجح»، بالسجن 15 سنة، إضافة إلى 3 متهمين آخرين.

وقال نضال مندور، محامي أسرة «شهيد الشهامة» بالمنوفية، إن الحكم الآن بعد رفض محكمة النقض جميع طعون المتهمين، أصبح الحكم نهائياً وباتاً، ولا يمكن الطعن عليه مرة أخرى.

وفي 9 أكتوبر 2019 استيقظت محافظة المنوفية على فاجعة مقتل الشاب «محمود البنا»، الشهير بـ«شهيد الشهامة»، أثناء دفاعه عن فتاة تعرضت للضرب من المتهم الرئيسي في القضية «محمد راجح»، في أحد الشوارع بمدينة تلا، في محافظة المنوفية.