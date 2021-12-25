حظك اليوم برج القوس السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتعرض صاحب برج القوس إلى خيبات كثيرة وعراقيل قد تسبب له بعض المتاعب في حياته الشخصية ويعود السبب في ذلك إلى صدقه وثقته في الآخرين وعدم الشك مطلقا، ولكن سرعان ما يستجمع قواه واقفا على رجليه ناظرا لغد مشرق، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس مهنيا قد يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تميل لدراسة مشروع يهمك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر معاكس.. تأنّ في إظهار انفعالاتك وتحكّم في حساسيتك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.