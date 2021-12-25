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حظك اليوم برج القوس السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:01 ص | السبت 25 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتعرض صاحب برج القوس إلى خيبات كثيرة وعراقيل قد تسبب له بعض المتاعب في حياته الشخصية ويعود السبب في ذلك إلى صدقه وثقته في الآخرين وعدم الشك مطلقا، ولكن سرعان ما يستجمع قواه واقفا على رجليه ناظرا لغد مشرق، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

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حظك اليوم برج القوس عاطفيا

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